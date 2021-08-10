Под Винницей фермер наказал “раба” и запер его в металлическом ящике (видео)

В Винницкой области фермер в качестве наказания на сутки запер своего работника в тесном металлическом ящике. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел в селе Вербовка Погребищенской территориальной общины. Крики о помощи из закрытого зернохранилища услышала местная жительница и сообщила об этом в полицию.

Полицейским пришлось лопатами расчищать проход от входа в зернохранилище до железного бункера, присыпанного зерном. 43-летний мужчина без еды и воды в жару сутки просидел в металлической сушилке для фруктов.

Потерпевший рассказал полицейским, что его запер в ящике фермер, у которого он неофициально работал разнорабочим. Таким образом бизнесмен решил наказать своего работника, за некачественный, по его мнению, ремонт трактора. Мужчина пожаловался, что никаких денег ему не платили, давали лишь еду и кров.

Действия 58-летнего предпринимателя полиция квалифицировала как незаконное лишение свободы человека с причинением ему физических страданий (ч. 2 ст. 146 УКУ). "Рабовладельцу" грозит до пяти лет лишения свободы

Напомним, что в мае в Геническе СБУ разоблачила "реабилитационный центр", организованный "пастором" для людей с наркотической и алкогольной зависимостью. Пациенты, которые туда приходили за помощью, попадали в настоящее трудовое рабство.

По материалам: Подробности