Плевала на овощи для “товарного вида”: женщина “пропала” после скандала
В Запорожье, на одном из местных рынков, продавщица плевала на овощи, чтобы придать им "товарный вид". После того, как инцидент получил разгласку, женщина перестала появляться на работе, а прилавок ее опустел. Об этом сообщает издание MV.org.ua.
По словам коллег, после инцидента из-за сильных переживаний у женщины пошатнулось здоровье.
Как отметили в лабораторно-санитарно-ветеринарной экспертизе, рынок стихийный и оплеванные огурцы никто не проверял, а у продавца даже нет санитарной книжки.
По словам врачей, это нарушение санитарно-гигиенических норм, так как женщина через слюну могла передать свои болезни.
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По материалам: Подробности