Общество

Лесные пожары в Алжире: погибли 4 человека, 3 получили ранения

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Вгорных районах Алжира квостоку отстолицы разразились лесные пожары. Поменьшей мере 4человека погибли, еще 3человека получили травмы, сообщает Reuters.

Пожары возникли вночь напонедельник, 9августа. Возгорания подобрались кжилым домам, врезультате чего некоторые жители были вынуждены спасаться бегством.

Пожарные ивертолеты все еще пытаются сдержать несколько пожаров, угрожающих жителям провинции Тизи-Узу, примерно в100км отгорода Алжир.

Как сообщалось ранее, крупный лесной пожар всеверной части острова Эвбея вГреции, бушующий с3августа, вынудил покинуть свои дома более 2,5тыс. человек.

По материалам: Gismeteo

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