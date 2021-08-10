Как будут учиться дети с 1 сентября: в Минобразования дали ответ

В сентябре, в начале учебного года дети в Украине пойдут в школу в полноформатном режиме. Такое заявление сделал министр образования и науки Сергей Шкарлет. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

COVID-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны.

Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, то в школу мы пойдем в полноформатном режиме", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что Кабмин изменил условие работы школ на карантине. Также "Подробности" писали о том, что нужно купить ребенку в 1 класс и во сколько в целом обойдутся покупки в школу в 2021 году.

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По материалам: Подробности