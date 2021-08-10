Общество

ГСЧС назвала области Украины, где 11 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность

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11августа навостоке страны, атакже вЧерновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской иПолтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

ГСЧС назвала области Украины, где 11 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность

©pixabay.com

Часто причиной пожара становится деятельность человека: курение вблизи сухой растительности, оставленные без присмотра костры, работа техники, дающей искры. Вдневное время пожар бывает сложно заметить, занесколько часов при умеренном ветре огонь может охватить значительную площадь. Сбои вэлектроснабжении объектов или электростанций вблизи лесов также могут стать причиной пожара.

Напомним, вовремя пожароопасного периода нерекомендуется разжигать огонь вхвойных лесах исухих степных зонах; небросать врастительность горящие спички иокурки; невыжигать сорняки наземельных участках, примыкающих клесу.

ГСЧС назвала области Украины, где 11 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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