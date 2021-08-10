Общество

Грозы, град и шквалы 11 августа в Украине: объявлен 1 уровень опасности

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Днем 11августа вюго-восточной части страны ожидаются грозы, вотдельных районах возможны град ишквалы до15-20м/с (Iуровень опасности, желтый).

Грозы, град и шквалы 11 августа в Украине: объявлен 1 уровень опасности

©pixabay.com

Напоминаем основные правила поведения вслучае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если выоказались наулице, тоследует держаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

Вовремя грозы нельзя находиться возле линий электропередачи, воткрытом пространстве, прятаться под деревьями, забираться навозвышенности, пользоваться металлическими предметами, иметь при себе включенный мобильный телефон, ездить намотоцикле или велосипеде.

Грозы, град и шквалы 11 августа в Украине: объявлен 1 уровень опасности

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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