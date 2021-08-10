Боремся с засухой в квартире: польза ультразвуковых увлажнителей

Из-за изменения погоды наулице, микроклимат вдоме тоже ощутимо меняется. Эффективность использования ультразвуковых увлажнителей доказана при любом сезоне. Летом они помогают создать прохладу вдоме, зимой защищают кожу иволосы отпересыхания, осенью ивесной позволяют бороться свирусными заболеваниями. Впродаже можно найти устройства, вкоторых регулируется температура тумана. Засчет этого, такие модели отлично подойдут для детской комнаты. Соблюдение рекомендаций педиатров— неединственная причина купить ультразвуковой увлажнитель (сравнить цены):

1. Профилактика гриппа. Использование увлажнителя вдоме снижает риски заболевания гриппом. Когда наулице межсезонье ипроисходит перестройка организма, иммунитет снижается, а, значит, вероятность заболеть возрастает. Для профилактики необходимо поддерживать уровень влажности воздуха выше чем 40%. Втакой среде вирусные частицы будут быстро дезактивированы. Соответственно вероятность заразиться будет ниже.

2. Способствуют преодолению сухого кашля. Попадание большего количества влаги влегкие позволит сделать кашель продуктивнее ибыстрее избавиться отнего вместе смокротой.

3. Поддержание влажности кожи иволос. Если воздух вдоме пересушен, кожа, волосы, губы также теряют свой здоровый вид. Сухость, зуд ишелушение кожи особенно часто проявляются вовремя отопительного сезона. Из-за того, что температура воздуха наулице сильно снижается, вдоме люди используют различные отопительные системы, сжигающие кислород. Параллельно собогревателями вквартире, холодный воздух наулице тоже сушит кожу.

Таким образом, эффективность увлажнителя доказана при любой погоде. Оптимально выстроенный уровень влажности защищает отобезвоживания иперегрева. Использование устройства позволит создать комфортный микроклимат всвоем доме знойным летом, морозной зимой, дождливой осенью иветреной весной. Чтобы получить отувлажнителя только пользу, придерживайтесь следующих рекомендаций. Оптимальный уровень зимой— 40-45%, максимально дoпycкaeтcя 60%, алетом— 30-60%, максимум— 65%.

Неиспользуйте для увлажнителей техническую воду из-под крана свысоким содержанием минералов. Для исключения любых побочных эффектов нужна очищенная вода без примесей. Воду нужно регулярно менять ичистить сам резервуар воизбежание появления плесени.

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По материалам: Gismeteo