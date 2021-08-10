Аномальная жара и тропические ливни: август принесет очередные погодные сюрпризы

Погода в Украине в августе продолжит тенденцию всего аномального лета. По прогнозу синоптиков ожидаются резкие перепады температур, тропические ливни, шквалы и грозы, а также несколько волн аномальной жары выше 30 градусов тепла.

Как рассказал сотрудник Украинского гидрометеорологического института Владислав Тимофеев, в августе ожидается две волны сильной жары.

"На севере Украины не должно быть экстремальной жары 35-37 градусов. Это может быть только на юге. В Киеве будет 30-33 градуса. Между этими волнами будет дождь", – рассказал синоптик.

Он добавил, что первая половина сентября будет теплой, а осень начнется только к концу месяца.

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Как отмечают в Украинском гидрометцентре, средняя месячная температура в августе составит +18 +22 градуса. В южных, юго-восточных областях, в Крыму и местами в Карпатах до +23 +24 градусов.

Ожидается на 1-1,5 градуса выше климатических норм в августе. А вот осадков ожидают в пределах нормы – 31-80 мм, на Прикарпатье до 99 мм.

А вот народный синоптик Леонид Горбань составил календарь погоды на август и отметил, что возможны сильные бури и периоды аномальной жары.​

11-14 августа: дожди

19-21 августа: жара

22 августа: дожди

23-26 августа: жара

29 августа: дожди

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

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По материалам: Подробности