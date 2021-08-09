Украинцев предупредили о чрезвычайной погодной опасности

На территории Украины во вторник, 10 августа, объявили штормовое предупреждение. Украинские регионы накроют сильные дожди и град. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, синоптики прогнозируют в отдельных районах юго-восточных регионов страны град и шквальный ветер, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Сильные ливни накроют половину Украины. Грозы прогнозируются в северных, восточных и южных областях.

Отмечается, что штормовое предупреждение – это прогноз возникновения, сохранения и усиления опасных природных метеорологических явлений или комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, при которых скорость ветра превысит 15 м/с.

Читайте также, погода в Украине на этой неделе в большинстве областей будет прохладной. Холодный воздух с запада Европы вытеснит жару на юго-восток страны. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалистым ветром.

Кроме того, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это означает угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды, в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму и в Винницкой и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности