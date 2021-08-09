В Одессе задержали членов итальянской мафии с 60 килограммами кокаина (фото)

В Одессе правоохранители разоблачили канал транзитной контрабанды кокаина из Латинской Америки в Евросоюз, который курировали члены крупнейшей итальянской мафиозной группировки "Ндрагета". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба получила информацию о том, что через Украину в Евросоюз переправляют крупную партию наркотиков из Южной Америки. Дурман спрятали в грузовом контейнере с фруктами.

Пограничники совместно с правоохранителями осмотрели груз в Морском торговом порту "Южный" и обнаружили спрятанные брикеты с кокаином. В них находилось почти 60 кг порошка на $10 млн по ценам черного рынка.

В Одессе задержали трех организаторов наркобизнеса. Иностранца-организатора контрабанды задержали возле порта. Двух других на одном из рынков Одесской области – они должны были встретить груз.

По данным Интерпола, они причастны к деятельности итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" – одной из самых мощных в мире преступных организаций.

Правоохранители уже возбудили дело по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и проводят расследование.

Напомним, что в конце июля в Киеве изъяли партию героина на миллиард гривен. Наркобизнес организовали граждан Ирана для переправки в Евросоюз.

По материалам: Подробности