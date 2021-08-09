В Боливии ежедневно вспыхивают сотни новых лесных пожаров

Власти Боливии заявили 7августа, что только впервые дни месяца натерритории страны был зарегистрирован 831пожар, всего в2021 году ихчисло составило 15555. Огонь уже уничтожил более 147тыс.газемли ирастительности вдепартаменте Санта-Крус навостоке Боливии, сообщает Phys.org.

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Также, как ивсоседней Бразилии, пожары участились из-за вырубки лесов сцелью расширения пахотных земель ипастбищ.

Чтобы потушить крупные очаги возгорания, наместа пожаров были направлены аварийный персонал иоборудование, привлечена авиация. Наиболее сильно пострадали районы, которые граничат сБразилией.

Поданным боливийской неправительственной организации «Фонд друзей природы», лесные пожары в2020 году уничтожили более 2,3 млн галесов илугов. В2019 году огонь вболивийской Амазонии поглотил около 6,4 млнга.

Разрушительные лесные пожары также охватили западные штаты США, части Греции иТурции.

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По материалам: Gismeteo