Почему опасно подогревать воду в микроволновке

Все знают, что некоторые продукты нельзя разогревать в микроволновой печи. Но мало кому известно, что этот кухонный бытовой прибор не стоит использовать и для подогрева воды, чтобы избежать возможных неприятных последствий, пишет weekend.

Как говорят эксперты, чистая жидкость, если вы решите ее разогреть в микроволновой печи, тоже может быть опасна.

Дело в том, что если очень чистую воду, помещенную, например, в кружку с ровной внутренней поверхностью, поставить нагреваться в микроволновку, не будет условий для формирования пузырьков. Из-за этого температура воды может сильно превысить температуру кипения.

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Если это произойдет, то по окончании подогрева жидкости при механическом воздействии на кружку вода может сильно расшириться и выплеснуться из емкости. Не ожидая этого, есть риск получить ожоги.

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По материалам: Подробности