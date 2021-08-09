На Украину надвигаются дожди с бурями

Народный синоптик Леонид Горбань, который ранее рассказал погоду на осень с ранним снегом и не одним бабьим летом, предрек погоду на последний месяц лета – август.

"Согласно его расчетам, август будет довольно жарким и богатым на осадки: 11-14, 22, 27 и 29 августа – дожди, от 19 до 21 и от 23 до 26 августа – жара", – говорится в сообщении.



В целом последний месяц лета будет жарким, но с дождями и грозами.

Кроме того, по прогнозу синоптиков в Украину идет резкое похолодание с середины августа.

Вторая половина августа и до середины сентября – следует ожидать молодое бабье лето. А потом погода будет резко меняться.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в августе.

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По материалам: Подробности