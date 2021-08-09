Общество

“Морской бой” в Одессе: на пляже подрались верующие с атеистами (видео 18+)

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"Морской бой" в Одессе: на пляже подрались верующие с атеистами (видео 18+)

В Одессе на пляже Ланжерон произошла массовая драка между отдыхающими. Причиной драки очевидцы называет конфликт на религиозной почве.

Конфликт прямо в воде вспыхнул между мужчиной и женщиной. Дама влепила оппоненту пощечину, но на его защиту бросилась другая женщина. Затем в воде начинают драться несколько женщин, а мучжина пытается их разнять.

Перед началом конфликта одна из женщин кричит, что все не верят в Бога. Правда, делает она это весьма своеобразно, употребляя ненормативную лексику.

Напомним, что в метро Киева мужчины устроили драку прямо на эскалаторе.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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