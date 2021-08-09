Общество

Медовый Спас 2021: что нельзя делать на Маковея 14 августа

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Медовый Спас 2021: что нельзя делать на Маковея 14 августа

Совсем скоро украинцы будут праздновать первый Спас – Медовый. Этот праздник еще называют Маковея.

В церковном православном календаре 14 августа празднуется Происхождение честных древ животворящего Креста Господня, а также почитается память братьев Маккавеев, которые приняли мученическую смерть за веру – отсюда и пошло второе название праздника.

С 14 августа начинается Успенский пост (он длится до 28-го числа), который по важности приравнивается к Великому. Поэтому важно приготовиться к строгим ограничениям, не переедать, чтобы не было проблем со здоровьем.

Перед 14 августа пчеловоды собирают мед, который несут в церковь для освящения.

На Медовый Спас принято печь медовые пряники, коржи. В них можно добавлять мак, который как раз созревает к этому времени.

Накануне нужно обязательно убрать в доме, постирать.

Что святить в церкви на Маковея

В Медовый Спас святят воду, мед и мак с нового урожая, овощи и фрукты с нового урожая. Считается, что мед в этот день становится целебным.

Также святят специальные букеты, в которые вплетают дозревшие коробочки мака, цветы, мяту, другие растения. После чего такие букеты становятся оберегами в доме на целый год. Прошлогодний букет нельзя выбрасывать, его сжигают.

Что нельзя делать на Медовый Спас 2021 

  • Работать, заниматься домашними делами (шить, убирать, стирать).
  • Ссориться и желать другим зла.
  • Устраивать шумные застолья, громко говорить, ругаться.
  • Употреблять запрещенную в Успенский пост пищу.

Приметы на Медовый Спас

  • С первой ложкой освященного меда нужно загадывать желание.
  • Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг – ночи будут становиться холоднее.
  • Медовый Спас непредсказуем – погода может быть абсолютно любой. По этому поводу говорят "У первого Спаса всего в запасе".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

США заказали компании Hermeus самолет, летающий в пять раз быстрее звука

1 час ago

Минфин снизил прогноз выплат по госдолгу на 1,2 миллиарда гривен

2 часа ago

Вышел против “Милана” и спас команду: Лунин провел поединок за “Реал”

3 часа ago

Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков с начала года (список)

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button