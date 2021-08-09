Жара пойдет на спад: прогноз погоды в Украине на неделю

Погода в Украине на этой неделе в большинстве областей будет прохладной. Холодный воздух с запада Европы вытеснит жару на юго-восток страны. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалистым ветром. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Понедельник начнется с грозовых дождей со шквалами в Волынской, Ривненской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне +14… +17, на востоке и юге – до +18… +22. Днем столбики термометров на западе будут показывать +24… +30, на севере и в центре +28… +31, на юге и востоке +30… +34.

Во вторник, 10 августа, ночью и днем дожди с грозами будут уже в Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Ветер северный, 3-8 м/с.

Несущественные дожди прогнозируют в части восточных и западных регионов. Ночью воздух прогреется до +15… +17, в южных и восточных областях на несколько градусов выше. Днем погода будет облачной, но жаркой: +24… +28 на западе, +26… +31 на севере и в центре, +32… +34 прогнозируют на юге и и востоке.

Читайте также

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа для всех знаков зодиака

В среду, 11 августа, грозы со шквалами снова ворвутся на запад страны. В частности, днем дожди охватят Волынскую, Ривнескую, Хмельницкую, Тернопольскую, Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

Днем в западных регионах, где пройдут дожди, и северных воздух прогреется до +23… +26, чуть выше на Закарпатье. В центре и на севере +26… +31, на юге и востоке +28… +32, на Луганщине жарче всего – до +34.

В последний рабочий день недели в пятницу, 13 августа, облака, которые появятся в Украине днем, продержатся недолго – уже вечером ожидается ясная погода, без осадков. Ночью +16, днем +25.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в августе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности