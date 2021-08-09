ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности 9 августа в ряде областей Украины

9августа навостоке страны, атакже вСумской, Черновицкой, Тернопольской иКиевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Влесных массивах часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост иподлесок, травянисто-кустарниковый покров, валежник икорневища.

Взасушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары, при которых огонь распространяется покронам деревьев хвойных пород. Скорость низового пожара— от0,1 до3м/мин, верхового— до100м/мин понаправлению ветра.

Вслучае обнаружения сильного возгорания сообщите опожаре ворганы лесной охраны, вместные органы власти или полицию ипокиньте опасную зону.

©NBC News

По материалам: Gismeteo