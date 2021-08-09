Глобальное потепление вышло из-под контроля: климатологи в панике

"Красный код для человечества" – так назвала свой отчет об изменении климата Организация Объединенных наций. Катастрофы этим летом дает четкий сигнал о том, что на земле происходят необратимые климатические последствия, сообщает The Daily Mail.

Если не принять срочные меры, то температура в мире в ближайшие 20 лет возрастет более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, предостерегает Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Причем это произойдет на 10 лет раньше, чем ожидалось ранее.

В результате глобального потепления летняя жара, засухи, пожары и наводнения будут происходить гораздо чаще и интенсивнее, чем даже 20 лет назад.

В крупнейшем в мире отчете об изменении климата также говорится, что "влияние человека нагрело атмосферу, океаны и сушу".

1,5 градуса по Цельсию – точка невозврата изменений климата

Отметка 1,5°C считается точкой, когда изменение климата становится все более опасным и необратимым. Парижское соглашение об изменении климата 2015 года обязывало страны ограничить потепление до 1,5°C, но мы уже подошли к критической отметке в 1,2°C.

Климатологи предупреждают, что "глобальное потепление уже вышло из-под контроля".

По словам авторов, с 1970 года глобальные температуры поверхности росли быстрее, чем в любой другой 50-летний период за последние 2000 лет.

Будет хуже – спрятаться негде

"Будет только хуже – это гарантировано. Безопасного места на планете уже нет – некуда бежать, негде спрятаться", – высказалась соавтор отчета Линда Мирнс, старший ученый-климатолог Национального центра атмосферных исследований США.

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В 2021 году регистрируются рекордные показатели температуры в тех местах, где их никогда не было, бушуют гигантские лесные пожары, а от наводнений страдают огромные территории.

В прошлом месяце в Западной Европе произошло сильнейшее наводнение за последние десятилетия, в результате чего более 180 человек погибли после проливных дождей, обрушившихся на Германию, Бельгию, Люксембург, Швейцарию и Нидерланды.

Сильная жара унесла жизни сотни людей на западном побережье США и Канады в начале этого лета, более 300 человек погибли и почти 13 миллионов других пострадали от наводнения, охватившего провинцию Хэнань в Китае в конце июля.

Что грозит планете

В докладе говорится, что люди являются основной движущей силой глобального потепления, интенсивного нагрева планеты и уменьшению морского льда, потеплению океанов и повышения уровня моря.

Согласно наиболее оптимистичному сценарию МГЭИК, Арктика к 2050 году практически полностью освободится от морского льда. Этот регион является самым быстро нагревающимся на планете – по крайней мере, в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

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Ученые предупредили, что к концу этого столетия уровень океана повысится на 2 метра, добавив, что эти изменения будут "необратимыми" в течение тысяч лет.

Потепление в полярных регионах не только тает морской лед, но и вызывает тепловое расширение, при котором вода расширяется при повышении температуры моря.

В будущем это станет причиной подтопления прибрежных регионов по всему миру или они вовсе уйдут под воду, что приведет к переселению миллионов людей и потере плодородных земель для выращивания продовольствия.

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Экологи и климатологи активно призывают положить конец угольным электростанциям и разведке ископаемых видов топлива, перейти к возобновляемым источникам энергии и финансированию для защиты уязвимых сообществ.

Надежда есть

С другой стороны некоторые эксперты утверждают, что у человечества все еще есть надежда, что сокращение выбросов парниковых газов может стабилизировать повышение температуры.

Ученые, участвовавшие в отчете, заявили, что пороговые значения 1,5°C или 2°C не являются точкой невозврата. Однако игнорировать климатические катастрофы тоже нельзя, поэтому важно как можно больше сдерживать повышение температуры.

"Как и ограничение скорости на автомагистрали, превышение пределов не приводит к немедленному бедствию. Тем не менее при превышении лимита всегда существуют риски. Еще не все потеряно, не стоит сдаваться, необходимо продолжить действия по сокращению выбросов, чтобы избежать еще усиления глобального потепления", – объясняет профессор Ричард Беттс из Метеорологического бюро Хэдли-центра.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как и где изменился климат в Украине в результате глобального потепления.

Также напомним, что ученые ранее предупреждали о грядущем "гневе" природы.

По материалам: Подробности