Общество

День целителя Пантелеймона: приметы и запреты 9 августа

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День целителя Пантелеймона: приметы и запреты 9 августа

9 августа православные отмечают день святого Пантелеймона Целителя (Пантелеймона Никомедийского).

У православных Пантелеймон почитается как покровитель воинов и целитель.  В этот день люди могут помолиться ему, чтобы он помог исцелиться. Молитва Пантелеймону поможет вылечить ребенка.

В этот день собирают лечебные травы под молитву Пантелеймона, а также собирают ягоды, которые затем сушат и варят из них варенье, которое излечивает болезни.

Ранее 9 августа срезали первый кочан капусты и готовили из него пироги, которые давали крепкое здоровье и лечили.

Кроме того, верили, что рожденные в этот день обладают даром исцелять.

Что нельзя делать 9 августа в день Пантелеймона 

  • Сено в этот день не возят, потому что святой Пантелеимон его может сжечь.
  • Нельзя вообще заниматься какой-либо работой, особенно связанной с хлебом.
  • Нельзя проходить мимо чужой беды и не помочь человеку или животному. 

Ранее мы писали о том, какой будет погода в августе.

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По материалам: Подробности

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