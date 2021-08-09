День целителя Пантелеймона: приметы и запреты 9 августа
9 августа православные отмечают день святого Пантелеймона Целителя (Пантелеймона Никомедийского).
У православных Пантелеймон почитается как покровитель воинов и целитель. В этот день люди могут помолиться ему, чтобы он помог исцелиться. Молитва Пантелеймону поможет вылечить ребенка.
В этот день собирают лечебные травы под молитву Пантелеймона, а также собирают ягоды, которые затем сушат и варят из них варенье, которое излечивает болезни.
Ранее 9 августа срезали первый кочан капусты и готовили из него пироги, которые давали крепкое здоровье и лечили.
Кроме того, верили, что рожденные в этот день обладают даром исцелять.
Что нельзя делать 9 августа в день Пантелеймона
- Сено в этот день не возят, потому что святой Пантелеимон его может сжечь.
- Нельзя вообще заниматься какой-либо работой, особенно связанной с хлебом.
- Нельзя проходить мимо чужой беды и не помочь человеку или животному.
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По материалам: Подробности