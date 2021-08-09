Общество

Часть Украины 10 августа накроют грозы

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10августа вюго-восточной части страны ожидаются грозы, вотдельных районах— град ишквалы до15-20м/с (первый уровень опасности, желтый).

Часть Украины 10 августа накроют грозы

©pixabay.com

Вовремя грозы рекомендуется находиться как можно дальше отводы. Удар молнии вводу поражает все врадиусе 100метров.

Находясь наприроде, неследует устанавливать палатку наоткрытом берегу водоема, чтобы избежать поражения молнией. Вгрозу нельзя укрываться возле одиноких деревьев, прислоняться кскалам иотвесным стенам, останавливаться наопушке леса, прятаться под скальным навесом, нерекомендуется передвигаться плотной группой, оставаться вмокрой одежде.

Вовремя града непокидайте укрытие, помещение иавтомобиль. Напомним, что средняя продолжительность града составляет около 6минут, онредко длится дольше 15минут.

Часть Украины 10 августа накроют грозы

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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