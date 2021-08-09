Общество
10 августа в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди
Вовторник, 10августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, всеверных изападных частях страны, атакже вДонецкой области ожидаются кратковременные дожди сгрозами. Ветер северный, северо-восточный, 4-10м/с, порывы до15м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +18…+22 °С, днем температура воздуха составит +26…+30 °С.
Назападе температура воздуха составит +16…+19 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +25…+28 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+21…+26 °С, днем температура воздуха поднимется до+27…+34 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +22…+23 °С, днем воздух прогреется до+30…+32 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo