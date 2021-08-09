Общество

10 августа в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди

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Вовторник, 10августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, всеверных изападных частях страны, атакже вДонецкой области ожидаются кратковременные дожди сгрозами. Ветер северный, северо-восточный, 4-10м/с, порывы до15м/с.

10 августа в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +18…+22 °С, днем температура воздуха составит +26…+30 °С.

Назападе температура воздуха составит +16…+19 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +25…+28 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+21…+26 °С, днем температура воздуха поднимется до+27…+34 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +22…+23 °С, днем воздух прогреется до+30…+32 °С.

10 августа в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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