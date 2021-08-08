Затяжные выходные в августе 2021: какие дни нужно отрабатывать

В Украине август 2021 станет богатым месяцем на праздники.

Украина отмечает 30-летие Независимости. Кроме того, нас ждут любимые народные праздники – "Три Спаса" – Медовый, Яблочный, Ореховый со своими уникальными традициями и обычаями.

Всего в последнем месяце лета 31 день, из которых 21 рабочий и 10 – выходных. А с 21 по 24 августа нас ждут затяжные четырехдневные выходные, правда, за понедельник, 23 августа придется отработать субботу 28-го.

Выходными в августе являются такие даты: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

В последний месяц лета нас ждут Медовый (Маковея) – 14 августа, Яблочный – 19 августа и Ореховый (Хлебный) – 29 августа – Спас. В православной церкви эти дни связаны с началом Успенского поста, Преображением Господним и Успением Пресвятой Богородицы.

Но главное событие конца лета – празднование 30-летия со Дня Независимости Украины, 24 августа.

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По материалам: Подробности