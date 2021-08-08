Умер известный украинский тележурналист

Ушел из жизни известный украинский журналист, писатель и продюсер Дмитрий Харитонов. Об этом сообщил в Facebook генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

Сегодня ушёл из жизни мой близкий друг, телевизионный продюссер, писатель, журналист Дмитрий Харитонов. Глубокий, добрый, очень отзывчивый и позитивный человек. Очень рано.

Причины смерти не называются.

Дмитрий Харитонов работал генеральным продюсером телеканала СТБ, возглавлял кулинарный проект "Смак" Андрея Макаревича. В 2007 году возглавил ТРК "Киев".

Как сообщали "Подробности", 8 августа стало известно о смерти художника и директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Причиной смерти 59-летнего художника стало онкологическое заболевание.

По материалам: Подробности