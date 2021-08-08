В Украину идет резкое похолодание: синоптик дала прогноз до середины сентября

В Украину идет значительное похолодание. Это произойдет с середины августа. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, передают "Новини. LIVE".

"Погодные условия будут более мягкими, более комфортными. Следует ожидать, что такая как сегодня температура с небольшими изменениями (до 26-28 градусов) где-то будет до середины месяца. А вот потом надо будет резкое похолодание. Где-то с 11-го по 20-е августа может сказаться снижение температуры. Этот период будет с осадками", – отметила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

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Она добавила, что вторая половина августа и до середины сентября – следует ожидать молодое бабье лето. А потом погода будет резко меняться.

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По материалам: Подробности