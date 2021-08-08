В Украине от страшного заболевания умер знаменитый художник Александр Ройтбурд

В воскресенье, 8 августа, в возрасте 59 лет умер руководитель Одесского художественного музея художник Александр Ройтбурд.

О смерти художника написал в Facebook глава научного отдела Одесского художественного музея Кирилл Липтов.

Как сообщают СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Александр Ройтбурд участвовал в более 100 выставках и художественных проектах по всему миру.

Был членом Национального союза художников Украины, представителем южно-украинской художественной школы, а также постмодернизма.

С 2017 года занимал должность директора Одесского художественного музея.

Дата прощания с руководителем Одесского художественного музея пока неизвестна.

Ранее сообщали, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук. Ему было 80 лет.

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По материалам: Подробности