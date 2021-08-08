Общество

В Днепре люди на улицах “ловят рыбу” из-за мощного ливня (видео)

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В Днепре люди на улицах "ловят рыбу" из-за мощного ливня (видео)

На Днепр обрушился ливень с градом. Улицы затопило настолько, что местные жители "ловят рыбу" прямо на дорогах, плывя на матрасе. Об этом сообщает Vgorode.

"Много улиц в Днепре затопило. Дороги превратились в "реки". Ливневки с таким количеством воды не справляются", – говорится в сообщении.

На Левобережном град засыпал детскую площадку на проспекте Мира. Там же люди "выплыли" на рыбалку на матрасе.

В Днепре люди на улицах "ловят рыбу" из-за мощного ливня (видео)Как сообщают местные СМИ, в автобус №158 даже затекла вода в салон, когда он заехал в лужу.

Согласно прогнозам, 8 августа ливень в Днепре может повториться. 

Ранее мы писали о том, какой будет погода в августе.

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По материалам: Подробности

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