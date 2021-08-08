Общество

Первый снег в августе: трассу Одесса-Николаев замело во время грозы

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ВУкраине 7августа прошел снег, необычные для этого времени года осадки накрыли трассу Одесса-Николаев. Водители ипассажиры, оказавшиеся свидетелями происшествия, засняли видео иподелились ими всоциальных сетях.

Согласно информации сайта 048.ua, наюге страны прошли сильные ливни сгрозами.

Ливень вОдесской области перемежался обильным градом иснегом, который быстро растаял.

Мощные порывы шквального ветра повалили деревья. Машины натрассе застряли впробках.

ВНиколаеве также прошел значительный ливень, местами выпал мелкий град, напоминающий снег.

Первый снег в августе: трассу Одесса-Николаев замело во время грозы

©news.pn

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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