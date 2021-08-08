Новый локдаун с 4 сентября: в Минздраве сделали заявление

Министерство здравоохранения не планирует ближайшей осенью вводить на территории Украины жесткий локдаун и ограничивать работу малого и среднего бизнеса. На самом деле Кабмин делает все возможное, чтобы отсрочить внедрение таких жестких мер.

Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Таким образом он подчеркнул, что в средствах массовой информации напрасно "разгоняют" информацию о тотальном локдауне уже с 4 сентября.

По словам чиновника, вероятней всего в Украине с осени будет возобновлен адаптивный карантин. Причем ограничения будут напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе.

"Это сложный механизм, но он позволяет нам отслеживать сверхчувствительные показатели, от которых зависит введение противоэпидемиологических мер. Сейчас мы заинтересованы в том, чтоб оттянуть введение жесткого карантина на максимально длинный срок", – заключил Кузин.

Также он добавил, что большинство цивилизованных стран ужесточают карантинные нормы в конце осени и начале зимы. Поэтому сентябрь даст возможность проанализировать общую ситуацию по стране и увидеть результат массовой вакцинации.

Тогда можно будет давать более конкретные прогнозы о вероятности введения локдауна, если в этом будет необходимость.

Кроме того, на территории Винницкой области резко увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией штамма "Дельта". Случаи заражения опасной разновидностью инфекции зафиксированы в Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском районах.

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По материалам: Подробности