Новолуние в августе: каким знакам зодиака невероятно повезет

Новолуние 8 августа может повлиять на жизнь нескольких знаков зодиака. Астрологи считают, что это время крайне важно для вас, так как оно будет влиять на происходящее в вашей жизни в дальнейшем, пишет 1001goroskop.

Овен

Ваши организаторские способности смогут достичь огромных высот. Люди будут следовать за вами, и не пожалеют. Ведь вы будете легко справляться с любыми делами, вне зависимости от их сложности. Овен будет полон энергии и будет четко видеть цель, следуя к ней.

Близнецы

У Близнецов проснется невероятный дар убеждения, благодаря которому вы сможете добиваться высот и вершин. Вы сможете обосновать и донести до начальства, что вам пора бы повысить зарплату. Но не переусердствуйте, чтобы вас не посчитали слишком напористым.

Рак

Раков ждет финансовый успех – вы сможете навести порядок в своих денежных делах, разобраться с кредитными задолженностями и понять, где можно сэкономить, а на чем подзаработать. Дерзайте, звезды и планеты на вашей стороне.

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Дева

Наблюдательность и проницательность Девы может достичь таких высот, о которых вы даже не подозревали. Интуиция и логика сработают четко, и вы сможете сделать правильные выводы. Людям вокруг может даже показаться, что Дева читает их мысли.

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По материалам: Подробности