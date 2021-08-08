На выжженную пожарами Турцию хлынул дождь, люди не скрывали эмоций (видео)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа для всех знаков зодиака

9 августа в Украине местами пройдут дожди

Новолуние в августе: каким знакам зодиака невероятно повезет

Первый снег в августе: трассу Одесса-Николаев замело во время грозы

В Украине от страшного заболевания умер знаменитый художник Александр Ройтбурд

Активизируется летом: Комаровский предупредил об опасном вирусе

В Днепре люди на улицах “ловят рыбу” из-за мощного ливня (видео)

Новый локдаун с 4 сентября: в Минздраве сделали заявление

Затяжные выходные в августе 2021: какие дни нужно отрабатывать