Общество

На выжженную пожарами Турцию хлынул дождь, люди не скрывали эмоций (видео)

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Втурецком иле Анталья после долгого периода жары изасухи, вызвавшей пожары, 7августа прошел ливень. Пожарные идобровольцы, работавшие наместах недавних разрушительных пожаров врайоне Манавгат, нескрывали радости. Дождь шел около 20минут, сообщает DHA.

Внезапный шторм, налетевший наМанавгат, срывал палатки. Пожилых людей, оказавшихся наместе происшествия, переправили вбезопасные места. Из-за ливня улицы превратились вреки.

Вгорных районах все еще продолжаются работы полокализации итушению огня. Возле населенного пункта Ормана врайоне Ибрады был взят под контроль крупный пожар.

Пожарные иработники лесного хозяйства патрулируют местность иустраняют очаги тления. Огонь удалось сдержать перед равниной Эйниф, где обитают стада диких лошадей.

На выжженную пожарами Турцию хлынул дождь, люди не скрывали эмоций (видео)

©DHA

По материалам: Gismeteo

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