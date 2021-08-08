Общество

Молол зерно: в Одесской области 10-летнего ребенка убило током

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Молол зерно: в Одесской области 10-летнего ребенка убило током

В Болградском районе Одесской области 10-летний мальчик погиб от удара током, когда молол зерно на крупотерке. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции региона.

Отмечается, что ребенка в хозяйственном помещении обнаружила сестра. Он был в бессознательном состоянии. Медики, которые прибыли на вызов, констатировали смерть мальчика.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК с пометкой "несчастный случай". 

Ранее мы писали о том, что отчим зверски убил 2-летнего ребенка. Изначально мужчина намеревался расправиться и с 7-летней сестричкой Миши, но девочка смогла убежать. Она рассказала родственникам подробности зверства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Министерстве спорта оценили выступление Украины на Играх в Токио

1 час ago

Астрономы объяснили причины таинственного затемнения Бетельгейзе

1 час ago

РФ ответственна за гуманитарный кризис на оккупированных территориях Грузии – МИД

2 часа ago

Транш МВФ планируют разделить на части

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button