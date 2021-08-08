Из-за экстремальной погоды производство вин во Франции упало до исторического минимума

Сильные морозы, которые ударили воФранции весной 2021года, стали причиной одного изхудших периодов ввиноделии. Министерство сельского хозяйства страны заявило 6августа, что производство вин снизилось доисторически низкого уровня, сообщает RT.

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Франция является вторым повеличине производителем вина вмире, нов2021 году производство вин снизилось на24-30%.

Такого упадка отрасли виноделы незнали с1977года, когда насмену разрушительным морозам пришли аномальные ливни.

Власти охарактеризовали воздействие морозов в2021 году как величайшую сельскохозяйственную катастрофу начала 21века. Вин было произведено ниже уровня 1991 и2017годов, когда объем производства также пострадал из-за поздних весенних заморозков, погубивших урожай.

Наибольший ущерб виноградникам вэтом году был нанесен вапреле, когда винодельческие регионы Бордо, Бургундия, Шампань идолина Роны пережили несколько непосезону морозных ночей.

Урожай абрикосов, яблок икиви был поврежден ненастной погодой. Сбор абрикосов упал досамого низкого уровня зачетыре слишним десятилетия, в2021 году ихсобрали в2раза меньше, чем 5лет назад.

Эксперты, изучающие влияние изменений климата, предсказали, что вероятность сильных заморозков современем увеличится на60%.

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По материалам: Gismeteo