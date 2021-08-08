Общество

ГСЧС назвала области Украины, в которых сохранится высокий риск возникновения пожаров

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Ввоскресенье, 8августа, ввосточных частях страны, атакже вСумской иЧерновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

ГСЧС назвала области Украины, в которых сохранится высокий риск возникновения пожаров

©pixabay.com

Статистика лесных пожаров показывает, что ихвсплеск наблюдается ввыходные дни, когда люди массово выезжают отдыхать наприроду.

Если выоказались вблизи очага пожара влесу, предупредите всех находящихся поблизости людей онеобходимости выхода изопасной зоны. Выбирайтесь надорогу или просеку, широкую поляну, кберегу реки или водоема. Выходите изопасной зоны быстро, перпендикулярно кнаправлению движения огня.

Сообщите опожаре ворганы лесной охраны, вместные органы власти или полицию.

ГСЧС назвала области Украины, в которых сохранится высокий риск возникновения пожаров

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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