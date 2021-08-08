Бывший дворецкий назвал запрещенные в британской королевской семье продукты

Бывший дворецкий королевской семьи Великобритании Грант Хэрролд рассказал, какие продукты запрещено включать в меню правящей королевы Елизаветы II и членов ее семьи. Об этом пишет Daily Express.

Строго запрещено включать в меню любые морепродукты. От них отказались для предотвращения возможных отравлений у членов королевской семьи. По словам бывшего королевского слуги Чарльза Оливера, в инструкции из дворцовой кухни говорилось: "Ни королева, ни герцог Эдинбургский не любят устриц".

Запрет на морепродукты стал полной неожиданностью для супруги принца Гарри Меган Маркл. Перед тем, как стать членом королевской семьи, она заявляла, что морепродукты есть в ее "идеальном обеденном дне".

Также в королевском дворце нельзя класть в блюда чеснок или чрезмерное количество лука.

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"Мы никогда не можем подавать что-либо с чесноком или слишком большим количеством лука", – заявил бывший шеф-повар королевы Даррен Макгрейди.

Бывший шеф-повар Елизаветы II заявил, что Виндзоры не отличаются специфическим вкусом и едят все то же самое, что и обычные британцы. Они предпочитают индейку с запеченным картофелем или пюре, жареные каштаны, брюссельскую капусту, а на десерт – традиционный пудинг.

Что касается Елизаветы II, она отказалась от таких продуктов, как рис, картофель и макароны. Дело в том, что королева соблюдает низкоуглеводную диету.

"Фишкой" Виндзоров является их приверженность к употреблению чая с традиционными маленькими сэндвичами с огурцом. По просьбе королевы с них всегда срезают хлебную корочку.

Напомним, что в 2020 году Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи. В феврале 2021 года Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ герцога и герцогини Сассекских от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи.

Герцогиня Корнуоллская Камилла, принц Уэльский Чарльз, мать Меган Дориа Рэгланд, принц Гарри и Меган Маркл с их сыном Арчи, Джейн Феллоуз, Сара Маккоркодейл, принц Уильям и его супруга Кейт

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года внук королевы Великобритании Елизаветы II стал сотрудником калифорнийской компании BetterUp, которая занимается коучингом и обучает навыкам карьерного роста.

По материалам: Подробности