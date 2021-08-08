Общество

Активизируется летом: Комаровский предупредил об опасном вирусе

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Активизируется летом: Комаровский предупредил об опасном вирусе

Доктор Комаровский предупредил украинцев об опасном вирусе, которому свойственно активизироваться летом. Врач перечислил симптомы, которые могут указывать на то, что вам срочно нужно бежать к врачу. Об этом знаменитый педиатр рассказал на своей странице в Instagram.

Речь идет о менингите, болезни, которая может закончиться летально.

"Летняя жара повышает активность некоторых вирусов, способных вызывать менингит", – говорит педиатр.

Опасные симптомы:

  • повышение температуры тела,
  • головная боль,
  • тошнота (рвота),
  • боль (скованность) в области шеи,
  • дискомфорт в глазах, светобоязнь.

"Если у ребенка одновременно имеют место хотя бы два из перечисленных симптомов – немедленно обращайтесь за медицинской помощью!" – предупредил Комаровский.

Существует убеждение, что не надетая зимой шапка может стать причиной менингита. Но это не так, уверен Комаровский.

"Менингит начнется тогда, когда вы встретитесь с микробом, способным вызвать менингит, и когда ваша иммунная система не сможет справиться с этим микробом… А вот где будет при этом ваша голова – повернута к окну, на сквозняке или на ветру – и будет ли на ней шапка, не имеет никакого значения", – отметил медик.

Читайте также

Умрет каждый третий: Комаровский высказался о наркотических препаратах для онкобольных

Чаще всего причинами менингита являются бактерии или вирусы, поражающие мягкие оболочки мозга и цереброспинальную жидкость. 

Ранее доктор Комаровский резко ответил противникам COVID-вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

С операций с криптовалютами физлица будут платить 5% налога — предложение Минцифры

2 часа ago

“Днепр-1” впервые в истории возглавил турнирную таблицу УПЛ

3 часа ago

Какие банки получили убыток с начала года. Список

4 часа ago

Сборная США в четвертый раз подряд стала олимпийским чемпионом по баскетболу

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button