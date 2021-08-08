Активизируется летом: Комаровский предупредил об опасном вирусе

Доктор Комаровский предупредил украинцев об опасном вирусе, которому свойственно активизироваться летом. Врач перечислил симптомы, которые могут указывать на то, что вам срочно нужно бежать к врачу. Об этом знаменитый педиатр рассказал на своей странице в Instagram.

Речь идет о менингите, болезни, которая может закончиться летально.

"Летняя жара повышает активность некоторых вирусов, способных вызывать менингит", – говорит педиатр.

Опасные симптомы:

повышение температуры тела,

головная боль,

тошнота (рвота),

боль (скованность) в области шеи,

дискомфорт в глазах, светобоязнь.

"Если у ребенка одновременно имеют место хотя бы два из перечисленных симптомов – немедленно обращайтесь за медицинской помощью!" – предупредил Комаровский.

Существует убеждение, что не надетая зимой шапка может стать причиной менингита. Но это не так, уверен Комаровский.

"Менингит начнется тогда, когда вы встретитесь с микробом, способным вызвать менингит, и когда ваша иммунная система не сможет справиться с этим микробом… А вот где будет при этом ваша голова – повернута к окну, на сквозняке или на ветру – и будет ли на ней шапка, не имеет никакого значения", – отметил медик.

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Чаще всего причинами менингита являются бактерии или вирусы, поражающие мягкие оболочки мозга и цереброспинальную жидкость.

Ранее доктор Комаровский резко ответил противникам COVID-вакцинации.

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По материалам: Подробности