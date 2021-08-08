Общество

9 августа в Украине местами пройдут дожди

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Впонедельник, 9августа, вУкраине ожидается переменная облачность, взападной части страны, атакже вХарьковской, Донецкой иДнепропетровской областях прогнозируются кратковременные дожди, местами— сгрозами. Ветер северный, северо-западный, 4-11м/с.

9 августа в Украине местами пройдут дожди

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +15…+20 °С, днем температура воздуха составит +27…+29 °С.

Назападе температура воздуха составит +15…+20 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +24…+29 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+20…+22 °С, днем температура воздуха поднимется до+27…+33 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +19…+21 °С, днем воздух прогреется до+27…+31 °С.

9 августа в Украине местами пройдут дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Нацрегулятор зарегистрировал спецификацию фьючерса на иностранные бумаги

2 часа ago

Сооснователь Ethereum: Альткоин готов сократить энергопотребление на 99%

4 часа ago

Пятов раскритиковал прежние решения тренерского штаба Шевченко в сборной

5 часов ago

Xiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов

6 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button