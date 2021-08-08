Общество
9 августа в Украине местами пройдут дожди
Впонедельник, 9августа, вУкраине ожидается переменная облачность, взападной части страны, атакже вХарьковской, Донецкой иДнепропетровской областях прогнозируются кратковременные дожди, местами— сгрозами. Ветер северный, северо-западный, 4-11м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +15…+20 °С, днем температура воздуха составит +27…+29 °С.
Назападе температура воздуха составит +15…+20 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +24…+29 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+20…+22 °С, днем температура воздуха поднимется до+27…+33 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +19…+21 °С, днем воздух прогреется до+27…+31 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo