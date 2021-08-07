Общество

В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения

В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает запрет продажи лекарств детям до 14 лет. Соответствующий документ приняла Рада 15 июля.

Цель такого решения – ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптеках, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. Ведь препараты, которые аптеки должны отпускать исключительно по рецепту, часто можно приобрести без его наличия.

"Закон, который подписал Глава государства, запрещает реализацию лекарств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Речь идет, среди прочего, и о продаже через интернет, а также доставке лекарств", – говорится в сообщении на сайте Офиса президента. 

Если у человека, который продает лекарства или осуществляет их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, он должен требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ продажа лекарственных средств запрещается.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (то есть с 7 августа).

Ранее мы писали о том, что в Украине будут штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Олимпиада-2020: 34 украинских спортсмена будут соревноваться 7 августа

1 час ago

Китай вывел на орбиту новый спутник

1 час ago

Жизнь – это сумма сделанного, или Что КГБист Марчук сделал в Крыму дла Украины

2 часа ago

Налоговая амнистия. Нацбанк объяснил, как декларировать средства и банковские металлы

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button