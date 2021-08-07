В Украине в начале августа внезапно выпал снег (видео)

В Одесской и Николаевской областях прошел ливень. В результате на трассе "Одесса-Николаев" заснежило, а вода на обочине превратилась в озеро.

Белым слоем покрыло обочину трассы. Мелкий град был больше похож на снег. При этом тeмпepатуpа воздуха составляет до 20 гpадусов.

Вдоль обочины на полях мощная вода смывала все на своем пути и напоминала море с волнами. Увиденное сильно шокировало водителей и пассажиров, оказавшихся в эпицентре непогоды.

"На трассе Одесса – Николаев возле сел Сливино, Весеннее и Кривая Балка выпал град, который многие сначала приняли за снег", – говорится в сообщении.

Синоптики передают в некоторых областях Украины – в том числе на юге будут грозы, град и шквалы.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в августе.

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По материалам: Подробности