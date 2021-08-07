Общество

В Минздраве раскрыли детали получения COVID-сертификатов

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В Минздраве раскрыли детали получения COVID-сертификатов

Украинцы, которые хотят получить сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, должны обратиться к своим семейным врачам. Об этом в эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, все препараты для вакцинации, которые используются на территории Украины, официально признаны Всемирной организацией здравоохранения, а сертификат является международным. 

Вы обращаетесь к своему семейному врачу или лечащему врачу после того, как вам провели прививку два раза вакциной против COVID-19. У нас все вакцины признаны ВОЗ, поэтому на каждую из них семейный врач вам выдаст международный сертификат о проведении вакцинации.

Отмечается, что это свидетельство не обязательно будет сделано на бумаге желтого цвета, как принято считать в части медицинских учреждений. Также в Украине разрабатывается электронная версия сертификата об иммунизации, согласно техническому заданию ЕС. 

Читайте также, Кабинет министров Украины внес изменения в COVID-сертификаты. Их срок действия составит 180 суток, а ПЦР-тестов – 72 часа, правительство внесло изменения в приложение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что украинский сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
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