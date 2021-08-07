Общество

Приметы на Успение праведной Анны: что нельзя делать 7 августа

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Приметы на Успение праведной Анны: что нельзя делать 7 августа

В субботу, 7 августа, православные верующие отмечают Успение праведной Анны – матери Пресвятой Богородицы и бабушки Иисуса Христа.

В Украине праведная Анна является одной из самых чтимых святых и считается покровительницей женщин и матерей.

Святая Анна, Богопраматерь, была дочерью священника Матфана. Когда она вышла замуж за Иоакима, пара поселилась в Назарете Галилейском.

У них долгое время не было детей, но однажды Иоаким отправился в пустыню, где ему явился ангел и возвестил, что вскоре у немолодых супругов родится дочь. В радости Иоаким вернулся домой, и в сентябре 15-го или 16-го года до н.э. Анна родила девочку. Ей дали имя Мария, как повелел ангел.

До трех лет Дева Мария жила в доме родителей, после чего они привели ее в храм Господень, где девочка воспитывалась до совершеннолетнего возраста. Праведная Анна последние годы своей жизни провела рядом с дочерью при храме и умерла в 79 лет, пережив на два года супруга.

Что можно и нельзя делать на Успение праведной Анны

  • В Успение праведной Анны верующие отправляются в церковь, чтобы посетить праздничное богослужение.
  • Святой, которая считается помощницей в семейной жизни, заступницей всех женщин, а также обиженных и обездоленных, молятся о даровании детей и исцелении тяжелых болезней.
  • В этот большой христианский праздник следует делать добрые дела и следить за чистотой помыслов.
  • В народном календаре 7 августа известно как Анна Летняя. В этот день принято выкапывать ранний картофель; также, по обычаю, люди отправляются в лес на сбор грибов.
  • Нельзя в этот день ругаться, убирать в доме и думать о плохом. 

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По материалам: Подробности

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