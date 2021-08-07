Общество

Погода в Украине 8 августа: в большинстве областей – без осадков

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Ввоскресенье, 8августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, набольшей части территории страны существенных осадков неожидается, вСумской, Полтавской, Днепропетровской иЗапорожской областях пройдут кратковременные дожди сгрозами.

Погода в Украине 8 августа: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

Ветер юго-западный, северо-западный, 4-13м/с.

Взападных частях страны ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до38ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +13…+19 °С, днем температура воздуха составит +25…+27 °С.

Назападе температура воздуха составит +13…+18 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +27…+31 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+21…+26 °С, днем температура воздуха поднимется до+29…+32 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +18…+20 °С, днем воздух прогреется до+27…+29 °С.

Погода в Украине 8 августа: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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Admin

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