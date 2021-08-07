Опаснейший штамм коронавируса “захватил” украинский регион
На территории Винницкой области резко увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией штамма "Дельта". Об этом сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов.
По его словам, в регионе лабораторно подтверждены 25 случав "Дельта"-штамма COVID-19 из 30 отправленных в Центр общественного здоровья образцов.
Пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма Дельта. Из 30 образцов подтверждено 25.
Отмечается, что случаи заражения опасной разновидностью инфекции зафиксированы в Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском районах. Известно, что самому молодому пациенту с "Дельтой" 13 лет.
Читайте также, в Днепропетровской области зафиксировали три случая заражения штаммом коронавируса "Дельта". Также в области фиксируют увеличение количества больных. Случаи "Дельта"-штамма были зафиксированы в Солонянском районе и Никополе.
Кроме того, в Черновицкой области зафиксировано 34 случая штамма коронавируса "Дельта". Главный санврач области Наталья Гопко рассказала, что штамм начал распространяться по региону минимум с середины июля, в лаборатории исследовали материал от людей, которые приехали из стран с активной циркуляцией вируса.
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По материалам: Подробности