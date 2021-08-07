Общество

Новолуние 8 августа: чем опасно и что нельзя делать

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Новолуние 8 августа: чем опасно и что нельзя делать

В воскресенье, 8 августа, в 16:51 по Киеву наступит последнее новолуние лета. Оно пройдет в созвездии Льва.

Как говорят астрологи, этот знак может сильно повлиять на развитие событий.

Сам период новой Луны является непростым и для многих может обернуться проблемами и конфликтными ситуациями.

Новолуние 8 августа называют роковым, поскольку его точка будет находиться в напряженных аспектах к Урану и Сатурну. В связи с этим энергия суток будет нестабильной, с высоким риском конфликтов.

Что можно делать в новолуние 8 августа

В августовское новолуние астрологи рекомендуют строить планы на новые проекты и реализовывать свежие идеи. При этом действовать нужно активно, так как Лев любит "напор". И хотя напряженные аспекты новой Луны потребуют немалых усилий, результат может оправдать все затраченные силы.

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Кроме того, как и в любое другое новолуние, 8 августа астрологи советуют загадывать желания, чтобы энергия на их реализацию росла вместе с энергией Луны.

В августовское новолуние астрологи рекомендуют строить планы на будущее. 

Что нельзя делать в новолуние 8 августа

В период рокового новолуния следует быть особенно внимательным и стараться соблюдать баланс разных сфер жизни, иначе "перевес" может сказаться на здоровье.

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По материалам: Подробности

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