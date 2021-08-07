Непогода натворила бед в Украине: обесточено до 340 населенных пунктов

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В Киеве во время репетиции парада ко Дню Независимости ограничат движение: список улиц

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В Украину ворвется актициклон и резко изменится погода

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