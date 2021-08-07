Общество

Непогода натворила бед в Украине: обесточено до 340 населенных пунктов

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Часть Украины накрыла волна гроз сошквалами иградом, без света остались города исела, созданий местами сорваны крыши, повалено множество деревьев. Из-за дождей имощных порывов ветра сработали системы автоматической защиты линий электропередачи, были обесточены 339 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

Непогода натворила бед в Украине: обесточено до 340 населенных пунктов

©DSNS.gov.ua

ВПолтавской области без электроснабжения оказалось 78населенных пунктов, вЧеркасской— 59, вЧерниговской— 55, вОдесской— 47, вСумской— 40, вХмельницкой— 28, вКировоградской— 24ивНиколаевской— 8. Кустранению поломок привлечены бригады облэнерго.

Вразличных областях повреждены крыши 20зданий, подтоплено 6жилых домов, 34домохозяйства, атакже повалены 163дерева.

4км автодороги Киев— Харьков— Довжанский между населенными пунктами Вилы иИвановка Лубенского района было завалено упавшими деревьями иветвями.

Вгороде Кропивницком шквальный ветер повредил крыши двух квартирных идвенадцати частных домов.

НаХарьковщину обрушился сильный град, Харьковский региональный центр гидрометеорологии сообщает, что мощные грозы пришли под влиянием циклона сцентром над странами Балтии. Поступление влажной воздушной массы сюга привело кразвитию дождевых облаков ивыпадению града повсей территории области.

Непогода натворила бед в Украине: обесточено до 340 населенных пунктов

©DSNS.gov.ua

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
0 0 1 минута чтения
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Admin

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