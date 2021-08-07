Жарко и почти без осадков: прогноз погоды на 8 августа

Синоптики прогнозируют настоящую летнюю, жаркую погоду на воскресенье, 8 августа.

По прогнозу Укргидрометцентра облачно и сухо будет практически по всей Украине. Дожди пройдут только на востоке и в оккупированном Крыму.



При этом, на юге страны днем будет температура колеблется от +29 до +32 градусов тепла. Ночью ожидается до +20.

Жара будет продолжаться также на западе, где днем воздух прогреется до +31 градуса выше нуля. Ночью же – от +10 до +13 градусов тепла.

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На севере и центре Украины будет чуть холоднее. Днем от +27 до +29, а на ночную прогулку лучше одеться потеплее, так как будет от +13 до +16 градусов выше нуля.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в августе.

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По материалам: Подробности