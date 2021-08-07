Дожди, грозы и похолодание: чем удивит погода 7-8 августа

На выходных 7-8 августа в западных областях Украины будет прохладно, а в восточных – жарко. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

В субботу, 7 августа, в западных областях будет прохладно, а в восточных – жарко. Дожди ожидаются в западных и северных областях.

На западе днем будет +23+25, а ночью +12+15. На севере днем будет +23+25, а ночью +15+17. На юге ожидается днем +26+33, а ночью +17+20. В центральных областях днем будет +23+32, а ночью +15+19. На востоке днем будет +31+34, а ночью +17+20.

В воскресенье, 8 августа, дожди ожидаются в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, а также в Крыму.

На востоке днем будет +30+34, а ночью +17+20. В центре днем ожидается +26+30, а ночью +15+17. На западе днем будет +26+28, а ночью +12+14. На севере днем будет +26+28, а ночью +15+17.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в августе.

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По материалам: Подробности