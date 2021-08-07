Общество

Часть Украины будет охвачена грозами, объявлено «желтое» предупреждение

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Ввоскресенье, 8августа, ночью ввосточных частях украины, атакже вСумской, Полтавской, Днепропетровской иЗапорожской областях ожидаются грозы, местами прогнозируются шквалы 15-20м/с. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый», сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

Часть Украины будет охвачена грозами, объявлено «желтое» предупреждение

©pixabay.com

Особенно опасна гроза наоткрытой местности, при поиске укрытия отдайте предпочтение зданию, защищенному громоотводом.

Вовремя грозы нельзя находиться наводе иуводы, необходимо отойти подальше отберега.

Если гроза застигла при передвижении навелосипеде или мотоцикле, следует остановиться ипереждать грозу нарасстоянии примерно 30м отних.

Очень опасно вгрозу разговаривать помобильному телефону наулице, лучше всего выключать его.

Часть Украины будет охвачена грозами, объявлено «желтое» предупреждение

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Певица Рианна стала миллиардером и самой богатой женщиной-музыкантом

2 часа ago

Украинские гимнастки вышли в финал в групповых упражнениях в Токио-2020

3 часа ago

Валютные интервенции НБУ: Регулятор сократил покупку валюты на межбанке

4 часа ago

Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа в шестерке лучших прыгунов в воду

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button