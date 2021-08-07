Часть Украины будет охвачена грозами, объявлено «желтое» предупреждение
Ввоскресенье, 8августа, ночью ввосточных частях украины, атакже вСумской, Полтавской, Днепропетровской иЗапорожской областях ожидаются грозы, местами прогнозируются шквалы 15-20м/с. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый», сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Особенно опасна гроза наоткрытой местности, при поиске укрытия отдайте предпочтение зданию, защищенному громоотводом.
Вовремя грозы нельзя находиться наводе иуводы, необходимо отойти подальше отберега.
Если гроза застигла при передвижении навелосипеде или мотоцикле, следует остановиться ипереждать грозу нарасстоянии примерно 30м отних.
Очень опасно вгрозу разговаривать помобильному телефону наулице, лучше всего выключать его.
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По материалам: Gismeteo