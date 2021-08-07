7 августа в ряде областей Украины сохранится высокая опасность пожаров

Всубботу, 7августа, ввосточных областях Украины ивКрыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

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Соблюдайте правила пожарной безопасности: небросайте влесу горящие спички, окурки, тлеющие предметы; неразводите костер вгустых зарослях, среди хвойного молодняка, под низкими кронами деревьев, рядом сучастками сухой растительности иторфа, атакже близко отсозревших сельхозкультур.

Неоставляйте костер без присмотра, особенно вветреную погоду; невыбрасывайте наосвещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые могут сработать как зажигательные линзы; небросайте влесу пропитанную горючим веществом ветошь.

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По материалам: Gismeteo