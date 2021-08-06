Общество

Украину 6 августа накроют грозы, град, шквалы и сильные дожди

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6августа вУкраине, кроме юго-восточной ивосточной частей страны, ожидаются грозы, днем вотдельных районах— град ишквалы до15-20м/с; ночью взападных иЖитомирской областях, днем вКиевской, Винницкой, Черкасской иОдесской областях— значительные дожди (первый уровень опасности, желтый).

Украину 6 августа накроют грозы, град, шквалы и сильные дожди

©Depositphotos

ПоКиеву иКиевской области днем 6августа ожидаются грозы, значительные дожди, шквалы 15-20м/с (первый уровень опасности, желтый).

Молния особенно опасна, когда сразу завспышкой следует раскат грома. Вэтом случае следует принять меры предосторожности: вквартире или вдоме отключить бытовые электроприборы, закрыть окна, чтобы исключить попадание шаровой молнии.

Вовремя гроз сошквалами рекомендуется держаться подальше отдеревьев, рекламных щитов илиний электропередачи. Вблизи больших деревьев— напарковать автотранспорт. Вслучае очень сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании или естественном укрытии. Вжилом помещении следует закрыть все окна, забрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Украину 6 августа накроют грозы, град, шквалы и сильные дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
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