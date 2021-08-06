Угрожал взорвать здание Кабмина: суд отправил за решетку ветерана АТО

Печерский районный суд Киева принял решение о мере пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать Кабмин.

Суд на 60 суток арестовал мужчину с гранатой, который угрожал взорвать правительство.

"Применить в отношении Прохнича меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок действия постановления в пределах срока действия расследования, но не дольше 27 сентября 2021. Постановление подлежит немедленному исполнению после объявления", – сказал судья.

На заседании товарищи и боевые побратимы бывшего атошника просили взять его на поруки. Среди них был и бывший комбат "Айдара", экс-депутат Сергей Мельничук. Также в группе поддержки гражданская жена задержанного – Алла Литвиненко.

В суд к участнику АТО даже пришел священник, попросил не переживать, сказал, что все будет хорошо.

Прохничу ранее сообщили о подозрении по трем статьям: ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Отметим, что мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в среду, 4 августа, в столице Украины, Киеве, в здание Кабинета министров Украины ворвался неизвестный мужчина с гранатой.

Отметим, что причина захвата неизвестна, но судя по претензиям захватчика, перед этим имел место конфликт. Также мы публиковали видео с места событий.

Ранее мы писали о том, что в Киеве возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет.

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По материалам: Подробности